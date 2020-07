A Google még ebben az évben bővíteni fogja a jáékosoknak készült Stadia felhozatalát, amik között van néhány húzónév is.

Valamivel több mint fél évvel ezelőtt, 2019 novemberében indította útnak a Google a Stadia nevű szolgáltatását, ami kifejezetten a játékosoknak készült. A platform lényege, hogy a keresőóriás biztosítja a játék működéséhez szükséges erőforrást, így a felhasználónak "csak" gyors és erős internetre van szüksége ahhoz, hogy játszhasson a játékokkal.

A szolgáltatásról az első tesztek alapján viszont kiderült: a Google videojátékos csodájából épp a csoda hiányzik. A nem mindig tökéletes működés mellett ráadásul az sem tetszik a felhasználóknak, hogy meglehetősen gyér a választék. Jelenleg nagyjából 60 játék érhető el a Stadián, ami azért nem egy őrült mennyiség. Most viszont jó hírrel szolgált a Google: újabbak jönnek a platformra.

A bejelentés szerint ezúttal sincs arról szó, hogy tengernyi játék válna elérhetővé. Összesen 16 újdonságot kapnak a felhasználók, ezek között azonban van néhány minőségi darab is. Az egyik ilyen a Sekiro: Shadows Die Twice, ami a 2019-es év egyik legjobb játéka volt. A tesztünk során mi 10-ből 10 pontot adtunk neki.

Ezen kívül érkezik még az Outriders és az NBA 2K21 is, ami azért is jó hír, mert a fejlesztők általában a konzolokra összpontosítanak a megjelenés előtt, ezúttal viszont úgy tűnik, a Stadiában is látnak fantáziát.

Emellett ősszel jön még többek között a Hitman 2 és a Hitman 3, a Super Bomberman R Online, a Dead By Daylight és a Serious Sam 4 is.

