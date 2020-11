Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","shortLead":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","id":"20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e26fb-dbbb-42ff-a977-7a1cd371dfea","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","timestamp":"2020. november. 27. 19:27","title":"Egy miniszter figyelmeztette a Wizz Airt, hogy problémáik lehetnek Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","shortLead":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","id":"20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286210f-a3dd-4b82-b1b7-60f930efc07b","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","timestamp":"2020. november. 27. 10:46","title":"Bödőcs Tibor: Lehet, hogy jövőre jelentkezem az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. 