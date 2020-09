Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ddaaf3-e783-4f39-a1de-48f2acb256ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna az országnak Orbán Viktor. De mi a gond ezzel? A Duma Aktuálnak megvannak a válaszai, némi kikacsintással Hadházi László koleszterinszintjére. ","shortLead":"Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna...","id":"20200911_Duma_Aktual_Orban_ruhamerete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ddaaf3-e783-4f39-a1de-48f2acb256ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e100000f-fb87-4cf4-95b1-9e64a2bca5e6","keywords":null,"link":"/360/20200911_Duma_Aktual_Orban_ruhamerete","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:00","title":"Duma Aktuál: Miért nem elég, ha Orbán csökkenti ruhaméretét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotósok képei a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint szimpla politikai döntés született, és azt ígérte, perelnek. A Klubrádió évekkel ezelőtt már hosszan pereskedett az NMHH-val, az ügy egy része még nem is zárult le. ","shortLead":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el...","id":"20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814588b0-3da9-46fd-a73a-ccf318aac7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:10","title":"Klubrádió vs. Médiahatóság: egy háború újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f8bde-c11c-45ec-8fad-9dac80251086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyar kutatók arra jutottak, hogy nem érdemes farkast tartani, nem lesz olyan engedelmes, mint a kutyánk.","shortLead":"Magyar kutatók arra jutottak, hogy nem érdemes farkast tartani, nem lesz olyan engedelmes, mint a kutyánk.","id":"20200911_farkas_kutatas_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196f8bde-c11c-45ec-8fad-9dac80251086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65217e-b953-49d2-b487-41a123e41201","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_farkas_kutatas_elte","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:26","title":"Kutatás: Így neveld, vagy inkább ne neveld a farkasod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","shortLead":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","id":"20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da1a8fe-d9fd-444f-9a89-ba46ed49830e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:46","title":"Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város látképébe, de a szomszédok szerint hiába erőlködött.","shortLead":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város...","id":"20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9792bd85-e833-4d79-9ea4-aa34ee7d20ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:42","title":"Szomszédai nem hagyják, hogy várat építsen a Trónok harca szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]