[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben attól féltek, beléjük ütközik egy másik vonat.","shortLead":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben...","id":"20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3e4156-1689-48b9-a250-b1db7da5c264","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","timestamp":"2020. november. 28. 18:33","title":"Egy órát vesztegeltek az utasok, mert a vonat elhagyta két kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét, amiért az EU jogállamisághoz köti az uniós pénzeket, és addig a gondolatig jut el, hogy Soros a liberális Führer.","shortLead":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét...","id":"20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a07be-c9c0-4d64-92c9-ae2148ea53a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 28. 13:35","title":"Demeter Szilárd szintet lépett: a Führerhez hasonlítja Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","shortLead":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","id":"20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36081250-9f52-4e69-9a4f-6254fc844f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. november. 27. 12:35","title":"Egészségügyi ellátás külföldön, egyetemistaként – erre kell odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567c3050-b201-48fe-9f35-ec7a2afb06a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balázs Fecó a 60-as évek végén tűnt fel a Neotonban, a magyar rocktörténet meghatározó zenekaraiban játszott, majd sikeres szólókarriert tudhatott magáénak. Szinte a színpadon a halt meg, hiszen rosszulléte előtt néhány héttel is koncertezett. Hatalmas életművéből választottunk tíz dalt.\r

","shortLead":"Balázs Fecó a 60-as évek végén tűnt fel a Neotonban, a magyar rocktörténet meghatározó zenekaraiban játszott, majd...","id":"20201127_Tiz_dallal_bucsuzunk_Balazs_Fecotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567c3050-b201-48fe-9f35-ec7a2afb06a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3099e3da-ff09-4c17-a05e-a3607f73f9df","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Tiz_dallal_bucsuzunk_Balazs_Fecotol","timestamp":"2020. november. 27. 11:46","title":"Tíz dallal búcsúzunk Balázs Fecótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","shortLead":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","id":"20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34659d89-8ded-418d-bff8-4f8d1fab51d8","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","timestamp":"2020. november. 27. 14:05","title":"Verekedtek, disznóbelsőséget dobáltak egymásra tajvani parlamenti képviselők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves korában elhunyt argentin világklasszisra, Diego Maradonára.","shortLead":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves...","id":"20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f9510-053d-48d6-9791-7195e72db389","keywords":null,"link":"/sport/20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","timestamp":"2020. november. 28. 16:28","title":"Beckenbauer: Csak Matthäusban bíztam, hogy felveszi a küzdelmet Diegóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e419bca-c5fb-44b5-8e33-35c0464dc333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A duplamotoros Kacsából eleve nagyon kevés készült, hát még ebből a különleges polgárőr változatból.","shortLead":"A duplamotoros Kacsából eleve nagyon kevés készült, hát még ebből a különleges polgárőr változatból.","id":"20201128_ez_a_szuperritka_ketmotoros_citroen_kacsa_meger_50_millio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e419bca-c5fb-44b5-8e33-35c0464dc333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258607c3-41fc-42fe-ba98-381c6254db1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_ez_a_szuperritka_ketmotoros_citroen_kacsa_meger_50_millio_forintot","timestamp":"2020. november. 28. 06:41","title":"Ez a szuperritka kétmotoros Citroën Kacsa megér 50 millió forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő nyáron mutathatja be a Galaxy Z Fold2 utódját. Ismét felröppent a pletyka, hogy ezzel a Note-sorozatot akár nyugdíjazhat is.","shortLead":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő...","id":"20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb1fdd6-f31f-48c0-9f08-23599cd3ad2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","timestamp":"2020. november. 27. 09:33","title":"Izgalmas újdonságokat hozhat a Galaxy Z Fold3, de közben véget vethet a Note-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]