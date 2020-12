Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai járművekkel húzták vissza.","shortLead":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai...","id":"20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df10a6ab-1b3c-4bb4-b4a2-41e980036ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","timestamp":"2020. november. 30. 17:03","title":"Videó: Tankokkal vontatták vissza a kényszerleszállást végrehajtó repülőt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve, megtörve a koronavírus-világjárvány miatt kialakult csökkenő trendet.","shortLead":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve...","id":"20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b0805-af45-4cc6-9157-6ae060d7be87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","timestamp":"2020. november. 29. 15:19","title":"Meglódult az elektromosautó-piac Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették a korlátozásokat, és vasárnap megnyitották az üzleteket.","shortLead":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették...","id":"20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4cdea9-00a1-431a-8aac-9531571ea987","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","timestamp":"2020. november. 29. 20:05","title":"Amint lehetett, kitódultak az utcákra az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","shortLead":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","id":"20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0693464-0efc-442e-a8c0-63f0edcbcc02","keywords":null,"link":"/elet/20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","timestamp":"2020. november. 30. 13:32","title":"Tüdőgyulladása és szívproblémái voltak Sean Connerynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak némi forgács maradt utána. ","shortLead":"Csak némi forgács maradt utána. ","id":"20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cab389-cb20-4f5b-939c-bb9d1425c9cd","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. december. 01. 10:28","title":"Egy péniszszobor eltűnése miatt nyomoz a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]