Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló tesztpilótája ugrik be helyette.","shortLead":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló...","id":"20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df147d5-42fb-4ebb-97ad-c69ff16bb985","keywords":null,"link":"/sport/20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 30. 16:55","title":"Fittipaldi helyettesíti a megégett Grosjeant a következő F1-es futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c34a09-4c8e-4ad8-875a-7edd94836b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok egyik nagy álma, ha előre tudhatnák, hogyan változik egy fehérje alakja, és lesz belőle egyedülálló, háromdimenziós forma – a mesterséges intelligencia ebben is jónak tűnik.","shortLead":"A biológusok egyik nagy álma, ha előre tudhatnák, hogyan változik egy fehérje alakja, és lesz belőle egyedülálló...","id":"20201201_biologia_feherjek_feherje_mesterseges_intelligencia_deepmind_alphafold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c34a09-4c8e-4ad8-875a-7edd94836b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2208448-6f29-4983-9b66-90f42b6cd508","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_biologia_feherjek_feherje_mesterseges_intelligencia_deepmind_alphafold","timestamp":"2020. december. 01. 08:36","title":"A biológia egyik legnagyobb rejtélyét oldották meg a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","shortLead":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","id":"20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4d60f-9b24-4dae-ba81-262c919ce175","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","timestamp":"2020. december. 01. 13:10","title":"Kicsempészte, majd eBayen eladta a Buckingham-palota milliós műtárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál tudósok.","shortLead":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál...","id":"20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18914d2f-582e-47fb-965d-aecb80127827","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"3 millió új galaxist találtak 300 óra alatt az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","shortLead":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","id":"20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20edb9b1-5da2-4996-a1fd-073fd1e33aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","timestamp":"2020. december. 01. 09:21","title":"525 lóerős motort kapott a kecskeméti Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása után.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása...","id":"20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884380f8-a6bc-48d2-8a3e-f75e1b1466be","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","timestamp":"2020. november. 30. 17:06","title":"CEU-rektor: Demeter szavaiban mutatkozik meg a rezsim valódi természete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit finanszírozza.\r

\r

","shortLead":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit...","id":"20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4463b9-2fb2-4b8b-910a-931402f1a5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","timestamp":"2020. december. 01. 10:47","title":"Lovasi András elárulta, mire fordítja a raktárkoncertért kapott gázsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","shortLead":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","id":"20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bab79ab-4d9b-42da-b941-709a5b4bfc95","keywords":null,"link":"/elet/20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","timestamp":"2020. november. 30. 21:44","title":"Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]