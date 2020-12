Amikor az Apple piacra dobta az első Apple Watch-ot, az óra egyik fontos első egészségügyi funkcióját a pulzusszám mérése jelentette. Egy ideje már egyszerű EKG-monitorozási lehetőség is van a készülékben, és most az Apple Insider egy olyan szabadalmi tervre bukkant, amely szerint az Apple nagyon szeretné, ha az óra folyamatosan mérné viselője vérnyomását is. (A készülék jelenleg is képes külső eszközből származó adatok kezelésére, de maga nem mér.)

Az Apple által a szabadalomba leírt metódus kissé bonyolult, de a működésének legfontosabb elemét az úgynevezett pulzushullám-terjedési idő jelenti. Ez azt mutatja meg, hogy a szív által generált nyomáshullám mennyi idő alatt ér el az aortabillentyűtől valamelyik végtagunkhoz – például a csuklónkig. Hogy mikor nyit az aortabillentyű, azt meglehetősen nehéz meghatározni, ám a pulzushullám-terjedési idő így is kimutatható, méghozzá az EKG egy bizonyos szakaszából.

© Apple Insider

És itt a lényeg: mivel az Apple Watch már képes arra is, hogy mérje a viselője EKG-ját, a vérnyomást is könnyen meg tudná mérni a fent említett módszerrel. Mindez komoly előrelépés lenne, így ugyanis nem volna szükség olyan pluszeszközök viselésére, amelyek lehetővé teszik ugyan a vérnyomás folyamatos monitorozását, ugyanakkor kényelmetlenek, így nem is praktikusak.

Hogy mikorra állhat elő az Apple egy ilyen megoldással, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy sokan örülnének a funkciónak.

