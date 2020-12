Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","shortLead":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","id":"20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa49e26-12d2-4738-beca-8dbb67d67509","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","timestamp":"2020. december. 03. 10:47","title":"Az év könyves sikere Amerikában az Obama-memoár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","shortLead":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","id":"20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7a535-75aa-4f0b-9342-4df14fc5c717","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","timestamp":"2020. december. 03. 10:40","title":"Az Egyesült Királyságban és Budapesten is bordélyházat üzemeltetett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","shortLead":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","id":"20201204_idojaras_melegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d93d3-9f6e-4a11-bee8-76416cc1156f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_idojaras_melegedes","timestamp":"2020. december. 04. 05:15","title":"Megérkezett az enyhülés, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a friss HVG lapajánlója.","shortLead":"Ez a friss HVG lapajánlója.","id":"202049_uvegszilankok_atalp_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecc403-5612-42e4-83e6-b9836aa8b6ce","keywords":null,"link":"/itthon/202049_uvegszilankok_atalp_alatt","timestamp":"2020. december. 03. 09:01","title":"Nagy Gábor: Üvegszilánkok a talp alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","id":"20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b5d1f-e031-48b4-9565-cef7a410557a","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","timestamp":"2020. december. 03. 18:20","title":"Felmentették a nőt, akiről azt hitték, hogy 28 évig tartotta fogva a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","shortLead":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","id":"20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8248164e-1f37-4975-a968-53d2178e18e4","keywords":null,"link":"/sport/20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. december. 03. 06:54","title":"Botka a Barcelona elleni vereségről: Azt éreztük, extrát tudunk nyújtani, de sajnos nagyon hamar eldőlt, hogy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf40cf1-8460-450e-87df-9a70c2bd9543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és Győrben nőtt az új fertőzöttek száma. \r

","shortLead":"Az operatív törzs szerint a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és Győrben nőtt az új...","id":"20201203_Muller_Cecilia_karacsony_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf40cf1-8460-450e-87df-9a70c2bd9543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca695476-f4aa-4e93-8940-ca057793e301","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Muller_Cecilia_karacsony_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 15:09","title":"Jővő héten dönt a kormány a karácsonyi időszak járványügyi intézkedéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","shortLead":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","id":"20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833142a1-b04c-4d9d-ba81-836dc95f814a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","timestamp":"2020. december. 03. 15:40","title":"Ugrik a lengyel kenguru: itt készül Európa elektromos autóbuszainak egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]