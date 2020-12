Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","shortLead":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","id":"20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a38037-0b0c-4e84-8d5c-b090f2c1c505","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","timestamp":"2020. december. 07. 13:19","title":"Maszkcsempész kamionost buktattak le a röszkei pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb könyvét.","shortLead":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb...","id":"20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0518f9d-82f7-44e3-b139-5d926cb9c7ac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","timestamp":"2020. december. 08. 10:36","title":"“Az ufók igenis léteznek, ott vannak a Marson az amerikaiakkal együtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","shortLead":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","id":"20201206_Revesz_Ide_bokjenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1ebba-1281-4494-828e-9403bec2d27f","keywords":null,"link":"/360/20201206_Revesz_Ide_bokjenek","timestamp":"2020. december. 07. 12:30","title":"Révész: Ide bökjenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés is.

","shortLead":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés...","id":"20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9579e8a0-6f16-4c89-ac8a-a64886aec7c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","timestamp":"2020. december. 07. 09:17","title":"A járvány a karácsonyi fenyők forgalmára is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres berepülőpilóta 97 éves volt.","shortLead":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres...","id":"20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2005be-7c87-4c19-a647-6065798d93b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Meghalt a pilóta, aki a világon először lépte át a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy szükségük van. Jakab Péter szerint Orbán már arra készül, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy...","id":"20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c3d68-d95c-4112-932f-c112f56e9694","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","timestamp":"2020. december. 07. 12:27","title":"\"Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok\" – közös sajtótájékoztatót tartott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]