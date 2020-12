Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is...","id":"20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e691b65-8953-4be2-b4a0-48aafac8c20d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","timestamp":"2020. december. 09. 10:45","title":"Egy arannyal csaló banda több milliárdos vagyonát zárolta a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne. Magyarországon azonban komoly gondok vannak az egészségügyi rendszerrel, ráadásul sokan nem is ügyelnek eléggé magukra.","shortLead":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne...","id":"202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad8218-f08f-4be1-8e1f-6aac65e1f0b5","keywords":null,"link":"/360/202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","timestamp":"2020. december. 10. 16:00","title":"Az egészségügy bajai és saját mulasztásaink miatt halunk meg megelőzhető betegségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","shortLead":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","id":"20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b1586-e8b4-42ce-a900-6f5ae4e374f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","timestamp":"2020. december. 10. 11:06","title":"Az Apple már jógaszőnyeget és ugrókötelet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének kialakítani a londoniaknak. ","shortLead":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének...","id":"20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b260a6-2b4e-431e-9cee-df4381517000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 17:20","title":"Kertet építenek Londonban a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","shortLead":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","shortLead":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","id":"20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845672b2-2615-4fbb-b0fb-d097f1947b86","keywords":null,"link":"/zhvg/20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","timestamp":"2020. december. 09. 15:08","title":"Éjszakai vonatozással állítanának konkurenciát a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","shortLead":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","id":"20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8a4e6-9e61-4413-bfd2-99a51011e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","timestamp":"2020. december. 09. 07:28","title":"Kim Dzsong Un húga nekiment Dél-Koreának, mert kétségbe vonták országa vírusmentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]