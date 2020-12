Várható volt, hogy a konkurensek nem hagyják majd szó nélkül az Apple házon belül készült lapkakészletét, amelynek különösen jók a teljesítményértékei. Úgy tűnik, az AMD már készíti is a saját, az M1-gyel versenyezni tudó áramkörét.

November 10-én jelentette be az Apple az M1 lapkakészletet, az Apple Silicon projekt első darabját, amelyet rögtön három új Mac-modellel vizsgáztatott is. A techsajtóban azóta szinte minden nap olvasni az M1-ről, egyrészt igazán jó teljesítménye miatt, másrészt pedig azért, mert nem várták az Apple-től, hogy egy számára korábban ismeretlen területen próbálkozik, és nem is akárhogyan.

Érthető, ha az első sokk után most mozgolódni kezdenek a chipgyártók. Az egyik kiszivárogtató szerint az AMD már gőzerővel dolgozik az M1 riválisán, ráadásul egyből két különböző chippel: lenne egy verzió integrált RAM-mal, illetve egy másik anélkül. Állítólag már majdnem készen van a – természetesen ARM alapú – processzor prototípusa, bár a bejelentés dátumáról egyelőre még nincsen hír. Többek szerint is nagy a valószínűsége, hogy további részletek derülnek majd ki a januári CES kiállításon, különösen amiatt, hogy Lisa Su, az AMD egyik vezetője prezentálni fog egy előadást január 12-én.

Egyébként a múltban már előkerült az AMD neve egy ARM alapú chippel kapcsolatban. Még 2014-ben érkeztek arról hírek, hogy saját, egyedi, 64 bites AMRv8 CPU magot fejleszt, K12 kódnéven. Két évre rá be is jelentette a K12 Core-t. A projektet az AMD akkori vezető CPU-szakembere, Jim Keller vezette, azonban átment a Teslához, és a lapkát így eltemették. Az év elején azonban tűzközeli források elhintették, hogy újra indítják a következő években a K12 projektet, esetleg K12 FFX néven. Januárban mindenesetre okosabbak leszünk az AMD terveit illetően.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.