[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","shortLead":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","id":"20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26d76ac-a5d9-4179-b441-4963599c6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","timestamp":"2020. december. 13. 16:47","title":"Teljes terjedelmében égett egy épület a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos sínpályákon és az Összekötő vasúti hídon is","shortLead":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos...","id":"20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e759c1-c39d-428d-9440-50f42e0ccef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","timestamp":"2020. december. 13. 15:19","title":"Világháborús bomba hatástalanítása miatt nem járnak a vonatok Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8fd6e-1f62-4a3a-a8ce-1ff65dbf5dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legkelendőbb versenyautója megújult, a teljesítménye immár meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A világ legkelendőbb versenyautója megújult, a teljesítménye immár meghaladja az 500 lóerőt. ","id":"20201214_erosebb_es_meg_gyorsabb_itt_az_uj_porsche_911_gt3_Cup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8fd6e-1f62-4a3a-a8ce-1ff65dbf5dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff689a6-1d1a-4bea-912b-23f85a283e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_erosebb_es_meg_gyorsabb_itt_az_uj_porsche_911_gt3_Cup","timestamp":"2020. december. 14. 07:59","title":"Erősebb és még gyorsabb: itt az új Porsche 911 GT3 Cup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve rendkívüli közelségbe kerül majd egymáshoz. Egyes feltételezések szerint ez az a nagyon ritka együttállás, amit a keresztény Bibliában – betlehemi csillagként emlegetve – Jézus születéséhez társítanak.","shortLead":"A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve rendkívüli közelségbe kerül...","id":"20201214_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970fd4e6-2fab-4f00-b8fc-4587a54c732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_csillagaszat","timestamp":"2020. december. 14. 08:33","title":"December 21-én éjjel nézzen fel az égre, olyasmit láthat, amit 794 éve senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban a vészhelyzetben is rendszeresen megtakarítók körében.","shortLead":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban...","id":"202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d704a5-63be-444a-9f6c-27134be8871d","keywords":null,"link":"/360/202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"A környezettudatos befektetés egyelőre szinte csak a gazdagok kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár az Európai Parlamenttől.","shortLead":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár...","id":"20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67ab389-db6a-43fc-82a0-fb43e441f109","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","timestamp":"2020. december. 13. 20:45","title":"Az EP elnökéhez fordult a Fidesz-KDNP az Ukrajna ellenségének bélyegzett képviselője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]