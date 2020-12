Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","shortLead":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","id":"20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150dba-fb4e-4ae8-8f5a-d2841e0b3707","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","timestamp":"2020. december. 18. 16:38","title":"Kormányhivatal: jogsértő volt a Meseország betiltása Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek legyenek, nem ártana tudni, hol landoljanak az űrhajósok, és melyek a vörös bolygó akár tábornak is alkalmas pontjai. Ebben segíthet egy érdekes új projekt. ","shortLead":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek...","id":"20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358d6da-69dd-416c-82b3-3f7bec1cf0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","timestamp":"2020. december. 18. 15:03","title":"A NASA különleges robotkutyával keresne tábornak alkalmas helyet a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7758b7b9-e6a8-4193-a49d-c0015f482140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sprinter alapú lakóautó csaknem 7 méter hosszú.","shortLead":"A Sprinter alapú lakóautó csaknem 7 méter hosszú.","id":"20201216_27_millio_forint_Mercedes_furgon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7758b7b9-e6a8-4193-a49d-c0015f482140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55b7c10-ca0e-46d2-ba47-54c0240d2479","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_27_millio_forint_Mercedes_furgon","timestamp":"2020. december. 17. 04:41","title":"27 millió forint egy ilyen Mercedes furgon, de nem is csomagot szállítanak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pozsonyi csatára emlékező animációs film nemcsak dalválasztásával hívja fel magára a figyelmet, hanem a például a képen látható animáció minőségével is.","shortLead":"A pozsonyi csatára emlékező animációs film nemcsak dalválasztásával hívja fel magára a figyelmet, hanem a például...","id":"20201217_fankadeli_toth_gabi_pozsonyi_csata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3a7e61-911a-4c6f-811d-e049a4e063f5","keywords":null,"link":"/elet/20201217_fankadeli_toth_gabi_pozsonyi_csata","timestamp":"2020. december. 17. 20:13","title":"Fankadelivel és Tóth Gabival támad a Magyarságkutató Intézet filmjének dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f23ee49-c050-465f-a835-a1bced1ff871","c_author":"Kocsis Györgyi, Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók a „partraszállás” mámorában asszisztáljanak ahhoz, hogy szélsőjobbos politikusokkal pacsizzon, diktátorokhoz törleszkedjen és pénzmosodákban sürgölődjön.","shortLead":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók...","id":"202051__magyarorszag_es_az_eu__szelsojobb_es_penzmosas__elszigetelodes__lejaratott_klubtagsagi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f23ee49-c050-465f-a835-a1bced1ff871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb4bc41-8365-418c-93ed-839f246e46aa","keywords":null,"link":"/360/202051__magyarorszag_es_az_eu__szelsojobb_es_penzmosas__elszigetelodes__lejaratott_klubtagsagi","timestamp":"2020. december. 17. 07:00","title":"Madarat tolláról: Így lett Magyarországból az Európai Unió fekete báránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","shortLead":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","id":"20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43718a34-2d34-4c1e-9df3-408fb707b8a0","keywords":null,"link":"/elet/20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. december. 17. 18:36","title":"Svéd király: Kudarc a járvány elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a letartóztatását kérte, de a 24.hu értesülése szerint jóval elnézőbbnek bizonyult náluk a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az ügyészség a letartóztatását kérte, de a 24.hu értesülése szerint jóval elnézőbbnek bizonyult náluk a Fővárosi...","id":"20201218_m_richard_bunugyi_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095d5a5-f337-4292-acad-792c35e42941","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_m_richard_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. december. 18. 13:13","title":"24.hu: M. Richárd bűnügyi felügyelet alá került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]