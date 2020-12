Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.","shortLead":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök...","id":"20201217_nebih_etterem_higienia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb57d3-c092-44a8-8c90-8c900607f2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_nebih_etterem_higienia","timestamp":"2020. december. 17. 10:59","title":"A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","shortLead":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","id":"20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e9429a-625d-4ed5-813b-90633abd97cf","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","timestamp":"2020. december. 18. 09:40","title":"Meghalt a Boba Fettet játszó Jeremy Bulloch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell dönteni: megválik-e a Fidesztől, amely éppen megint csavar egyet a magyar alaptörvényen. ","shortLead":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell...","id":"20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46aea6-9ed1-4339-ad53-a4d02f613856","keywords":null,"link":"/360/20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","timestamp":"2020. december. 17. 07:24","title":"Vezető német lap: A Néppártnak csak a düh jut a Fidesz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3845821-cb51-4377-97e0-17e07ce513b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","timestamp":"2020. december. 17. 06:41","title":"Beárazták a 270 km/h végsebességű VW Arteon R sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Facebookon reagált.","shortLead":"A képviselő a Facebookon reagált.","id":"20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c381d-9a37-4c2b-9042-57d26934e7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","timestamp":"2020. december. 16. 22:44","title":"Deutsch a jogfosztás után: Én szeretem a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","shortLead":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","id":"20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea814f-c470-4491-91de-224c969f2276","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","timestamp":"2020. december. 16. 20:29","title":"Örmény katonák elrablásával vádolja Azerbajdzsánt a hegyi-karabahi vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A nyolcadik videóban Kiss Diána Aida Erdős Virág versét mondja el. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1163071e-f7a8-4470-a01a-fde8317f1fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","timestamp":"2020. december. 16. 18:05","title":"„Ezúton is kívánok egy sokkal jobb fej világot” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]