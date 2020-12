Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","shortLead":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","id":"20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc9f38e-29b8-48d8-aee6-f7c6dcf9449a","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","timestamp":"2020. december. 20. 10:09","title":"Színész és tévébemondó is beállt futárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb72fdb7-a45c-4039-9d87-b263f79e6f3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","timestamp":"2020. december. 20. 13:14","title":"Gémesi: Gusztustalan kihasználni a vírushelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben volt.","shortLead":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben...","id":"20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4dcde-2c92-4a1d-bb73-a37c4174995f","keywords":null,"link":"/elet/20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","timestamp":"2020. december. 21. 18:22","title":"Videó: Egy mentős élesztette újra az elgázolt kiselefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","shortLead":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","id":"20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79e1d0-74d4-427e-a6f7-45fb9697fb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Az uniós gyógyszerügynökség javasolja az első vakcina forgalomba hozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","shortLead":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","id":"20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4038c3c-a58a-45ed-ae71-a9d2bd5e42fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","timestamp":"2020. december. 22. 04:18","title":"Menő, hogy a pardubicei rendőrök 5,7 literes motorú Dodge Chargerral járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","id":"20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb08978-25b9-4b50-8bd9-c8be0f24f3d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 21. 09:56","title":"Vádat emeltek Boldog István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e904c1e-91d7-4cfb-bd66-f5579617fd43","keywords":null,"link":"/360/20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","timestamp":"2020. december. 21. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 3. rész: „Üdvözlöm, Platón vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]