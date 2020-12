Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké 45 002 559 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké...","id":"20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a289b1ec-371b-4879-906c-2974165f9253","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","timestamp":"2020. december. 26. 08:10","title":"Közel 80 millió fertőzött van világszerte, egy budapestnyi ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei, hazai, zöld című könyvében 48 szezonális zöldségkrém és snack receptjét találjuk meg, többek között ezt is. ","shortLead":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei...","id":"20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1445b2ee-0771-4524-97a4-517a02acfdfc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","timestamp":"2020. december. 25. 18:00","title":"Petrezselymes sárgaborsókrém – kenyérre, lepényre, köretként Vida Katától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat.\r

\r

","shortLead":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is...","id":"20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29912-71d6-4e37-b887-ee69c4c04bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","timestamp":"2020. december. 26. 10:36","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","id":"20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21b6652-00f9-481f-9091-a624dbb1f357","keywords":null,"link":"/360/20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","shortLead":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","id":"20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0fac8d-079f-46d3-98f6-a8014f97a1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","timestamp":"2020. december. 27. 10:34","title":"Tízből kilenc autós legalább a fagyállót feltölti tél előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]