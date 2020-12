Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.

Meggyilkolhatták az ismert orosz biológust, Alekszandr Kaganszkijt – derül ki az Interfax beszámolójából. Holttestére szentpétervári, 14. emeleti otthonának ablaka alatt találtak rá vasárnap.

Az orosz hírügynökség szerint a 45 éves férfi meggyilkolásával egy ismerősét gyanúsítják, aki látogatóban volt nála. A gyanúsítottat már őrizetbe vették. Több oldal, így például a The Sun is arról ír: Kaganszkij testén szúrt sérüléseket is találtak.

A tudós szakterülete többek között a rákkutatás volt, de dolgozott a koronavírus elleni orosz vakcinán is. Megfordult szentpétervári, washingtoni és Edinburgh-i laboratóriumokban, és ő vezette a vlagyivosztoki Távol-keleti Szövetségi Egyetem orvostudományi központját.

Tavasszal több orosz orvos is ablakon zuhant ki. Ők a szerencsétlenségeket megelőzően az ellen emelték fel a szavukat, hogy megfelelő felszerelés nélkül kényszerültek dolgozni egy járványkórházban.