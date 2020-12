Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33 zenész szerepel.","shortLead":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33...","id":"20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ae2418-d680-4196-9edd-a11c33d4931d","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 22. 12:24","title":"Karácsonyi zenés videót készített a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik tagját, aki ezt ráadásul maga vallotta be. Az orosz nemzetbiztonság szerint erről szó sincs. ","shortLead":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik...","id":"20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95df8088-0441-43ec-9a0f-11cf16850e31","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","timestamp":"2020. december. 22. 06:02","title":"Az FSZB szerint Navalnij senkit sem buktatott le, csak provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan álltak rá ennek a gyártására, és nem mindenki állt meg egy sima textildarabnál, egyesek (sokkal) tovább gondolták az egyszerű koncepciót, és még üzletet is csináltak belőle.","shortLead":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan...","id":"202051_orrbaszajba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77bcd3-0d4d-434f-b03c-afcbb54a2ebb","keywords":null,"link":"/360/202051_orrbaszajba","timestamp":"2020. december. 22. 16:00","title":"Átlátszó, nyitható, Darth Vaderéhez hasonló: őrült maszkötletek 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","shortLead":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","id":"20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1b8b7-65d4-46f3-846b-ae71bb3311ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. december. 22. 11:51","title":"Több száz hamis lakcímkártyát igényelt egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","shortLead":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","id":"20201222_Gyerekkonyv_HVG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430848c-4212-4d1b-b6ec-4671957d04cd","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Gyerekkonyv_HVG","timestamp":"2020. december. 22. 18:25","title":"10 000 gyerekkönyvet osztott ki a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy a diós-baracklekvároshoz képest. Egy komplett cukrászda desszertkínálata kijönne csak a magyar kézműves sörök ízeiből. Na jó, de vajon ihatóak is?","shortLead":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy...","id":"20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7119657-bdd9-4e53-9cd0-a4763363b369","keywords":null,"link":"/elet/20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","timestamp":"2020. december. 22. 20:00","title":"Mézeskalács, zserbó, baklava, fenyőtű: megkóstoltuk a legelvetemültebb söröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0434c08-1245-4edc-b18c-b7a65e839320","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatnak sok dolgozójától el kellett köszönnie tavasszal, de az év végére már teljes létszámmal tudott működni.","shortLead":"A vállalatnak sok dolgozójától el kellett köszönnie tavasszal, de az év végére már teljes létszámmal tudott működni.","id":"20201222_Koronavirusjarvany_Videoton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0434c08-1245-4edc-b18c-b7a65e839320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b12204-4a3f-4b46-b3fa-63ceea2f7152","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_Koronavirusjarvany_Videoton","timestamp":"2020. december. 22. 17:23","title":"A válság ellenére is 192 milliárdos árbevétellel zárta az évet a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]