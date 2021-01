Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","shortLead":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","id":"20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180fae82-55df-4963-9a7b-c3dddab18253","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Meghalt a Beatles riválisának számító Gerry And The Peacemakers alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","shortLead":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","id":"20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec3b5a-47ab-4353-929b-ab24777b2508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. január. 04. 18:08","title":"Az Európai Bizottság még több vakcina beszerzéséről tárgyal a Pfizer/BioNTech cégekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán akad történelmi tévedés, de a brit nézők csak most, a 4. évadnál akadtak ki. Vigyázat, spoilerek!","shortLead":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán...","id":"20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f55cdb-6fed-4776-a507-f79ddf90a616","keywords":null,"link":"/360/20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","timestamp":"2021. január. 04. 11:00","title":"Mi nem stimmel A korona című sorozatban? A berúgós partijáték például kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","shortLead":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","id":"20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9b82b-8bd9-4fb3-a060-23a1a84f2eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","timestamp":"2021. január. 03. 12:42","title":"Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","shortLead":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","id":"20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8907534-5c9b-405d-b569-58a1812fbfcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 04. 12:42","title":"Újra rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","id":"20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd050c9d-d17c-4910-a5e6-d5f2ea9496a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","timestamp":"2021. január. 05. 06:41","title":"Megkezdődött a legjobban gyorsuló hiperautó árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]