[{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját modellje a becslések szerint 175-300 ezer dollárt (50-88 millió forintot) érhet új tulajdonosának.","shortLead":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját...","id":"20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed0fa35-a727-4841-a36b-4d6123e5d40b","keywords":null,"link":"/elet/20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","timestamp":"2021. január. 04. 16:02","title":"David Hasselhoff elárverezi KITT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","id":"20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7823daa-8c2a-4fcc-b3d3-bf31c53dda97","keywords":null,"link":"/sport/20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 16:22","title":"Ausztrália helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik, a gyártó „lejjebb” adta ennél.","shortLead":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik...","id":"20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9add997-31c8-4d58-ac2a-18a7c989ee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","timestamp":"2021. január. 04. 09:45","title":"Hamarosan jön a OnePlus viselhető eszköze, de kevesebb lehet a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást. Mindeközben a közéletben és a sajtóban is záporoznak az érvek és az ellenérvek a vakcinázás kérdésében.","shortLead":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást...","id":"20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d79639-d255-45ed-b6a1-bbe4de8515c0","keywords":null,"link":"/360/20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","timestamp":"2021. január. 05. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Nincsenek oda a Covid elleni oltásért az osztrákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]