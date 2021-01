Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","shortLead":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","id":"20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95d7933-80ee-4c6f-b2ae-90b14be12bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 05. 11:06","title":"Maszkot húzna az autók légszűrőjére a Honda a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","id":"20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01867071-07a0-43c9-9279-41ab2fa7649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 16:03","title":"Izraelben is engedélyezték a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","shortLead":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","id":"20210105_koronavirus_sas_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7162f-8abe-40c7-b4ab-7043c486b15a","keywords":null,"link":"/elet/20210105_koronavirus_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 05. 07:21","title":"Koronavírusos Sas József, állítólag kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","id":"20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7823daa-8c2a-4fcc-b3d3-bf31c53dda97","keywords":null,"link":"/sport/20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 16:22","title":"Ausztrália helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","shortLead":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","id":"20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f52fb6-34b3-4ccf-9714-3c6dc78e74dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","timestamp":"2021. január. 04. 20:26","title":"Rendőrök csaptak össze tüntető diákokkal, miután Erdogan nevezte ki az egyik isztambuli egyetem rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosszakértői vélemény szerint a 2019-es baleset egyik rendőr sérültje maradandó fogyatékosságot szenvedett.","shortLead":"Az orvosszakértői vélemény szerint a 2019-es baleset egyik rendőr sérültje maradandó fogyatékosságot szenvedett.","id":"20210104_Sulyosabb_buntetesre_szamithat_Lovasi_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361823-c0ee-4165-8553-120c99266bdc","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Sulyosabb_buntetesre_szamithat_Lovasi_Andras","timestamp":"2021. január. 04. 09:04","title":"Súlyosabb büntetésre számíthat Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt elemzése szerint nem biztos azonban, hogy a kormányfői poszton saját pártja valamelyik politikusa követi.","shortLead":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt...","id":"20210104_die_welt_merkel_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edb6860-48f5-4947-b82d-64feb6055857","keywords":null,"link":"/360/20210104_die_welt_merkel_lapszemle","timestamp":"2021. január. 04. 08:30","title":"Die Welt: Merkelt a járvány sem kezdi ki, ő választhatja ki utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]