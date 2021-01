Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","id":"20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858cb8cc-2d6c-45cb-a1a9-d003d2a3495d","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","timestamp":"2021. január. 04. 18:37","title":"Fekete-Győr és Gyurcsány is csak az unió által engedélyezett vakcinával oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és lassúbb az ügyintézés.","shortLead":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után...","id":"20210104_brexit_fuvarozas_waberers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf7aec-699a-4832-ab30-85e4ea43c633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_brexit_fuvarozas_waberers","timestamp":"2021. január. 04. 14:20","title":"Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd éves.","shortLead":"Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd...","id":"20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262349a2-7cd1-436a-86af-65c310c212f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_univerzum_csillagaszat_obszervatorium","timestamp":"2021. január. 05. 13:03","title":"Megegyeztek a tudósok arról, hogy 14 milliárd éves az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig az orrkúpját horpasztották be.","shortLead":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig...","id":"20210105_utasszallito_madarraj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54b983e-a6df-4076-be6b-dadfdbdece14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_utasszallito_madarraj","timestamp":"2021. január. 05. 08:33","title":"Három repülő is madarakkal ütközött 2021 első napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","shortLead":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","id":"20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c512cc-cb96-4a6f-8912-78d4161d274e","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 04. 21:50","title":"Csak idén már több mint 30 ezerrel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung, többek között egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Galaxy Buds Prót. Van, aki már meg is kaparintotta ezt a fülest, és egy úgynevezett kicsomagolós (unboxing) videót is készített róla.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung...","id":"20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f88d674-b82b-47a4-aaff-62f74f35af20","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","timestamp":"2021. január. 06. 10:03","title":"Még be sem jelentették, de már videón a Samsung új vezeték nélküli fülese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]