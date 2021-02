Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is vallatóra fogtuk a komoly múlttal rendelkező Wrangler Rubicon új változatát.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is...","id":"20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b87fc2-3d03-4d3f-8a53-244cc685cd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 07. 17:00","title":"Nem divatterepjáró, hanem dzsip: teszten a legkeményebb Jeep Wrangler Rubicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","shortLead":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","id":"20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19658706-09f3-4c07-bdfa-fa5a43fc97da","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Orbán: Az oltás beadásakor tudhatjuk csak meg, milyen vakcinát kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfa2036-5990-4dee-b8d9-a9dc370408d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","timestamp":"2021. február. 07. 12:00","title":"Ez történt: Magyar vírustudósok elmondták, melyik vakcina szerintük a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","shortLead":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","id":"20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ebef74-7eb5-4fcd-a70b-2e0af4304d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","timestamp":"2021. február. 06. 08:19","title":"Több mint negyvenezer AstraZeneca vakcina érkezett szombaton Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről; egyre feszültebbek a vendéglátósok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről...","id":"20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c43ce29-bc7d-4ca0-959e-99c8a693d1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 07. 07:00","title":"És akkor Magyarország feltalálta a majdnem-munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia nyugszik a lepoglavai pálos kolostorban.","shortLead":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia...","id":"20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f414f-f527-4cec-9e94-85d166145f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","timestamp":"2021. február. 06. 18:55","title":"Megvannak a Hunyadiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek Végre egy kis csönd című darabjából készül a Katona K:ortárs elnevezésű, streamelt színházi sorozatának első premierje.","shortLead":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek...","id":"202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9123bf5a-d5c2-438b-a68f-1c448085ee25","keywords":null,"link":"/360/202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Garaczi László: \"Ha diktátor lennék, imádnám ezt a helyzetet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]