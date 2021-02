Még két hónapja sincs annak, hogy bemutatták a Xiaomi Mi 11 csúcstelefont, de már a fejletteb változatáról is kiszivárogtak érdekességek, sőt egy videó is.

December végén jelentette be a Xiaomi újabb csúcstelefonját, a Snapdragon 888-cal hajtott Mi11-et. A gyártó hozta a jól bevált kombót: a remek specifikációk mellé elfogadható ár is társult. A csúcstelefonoknak vannak persze különféle változatai, azonban általában csak néhány módosítás kíséri a Lite, a Pro vagy az Ultra verziókat. Feltehetően lesznek ilyenek a Mi 11 esetében is, és egy kiszivárgás alapján úgy tűnik, különlegességek is érkezhetnek a Mi 11 legdrágább, Ultra verziójával.

© Tech Buff

A Tech Buff PH YouTube-csatornájára kikerült videón látható Xiaomi Mi 11 Ultra némi hasonlóságot mutat a tavaly piacra dobott POCO M3-mal, azonban a kameramodul vastagságát, mondhatni, a végletekig viszi. Mérete ellenére a kameramodul csak három nagy érzékelőt tartalmaz, egy 50 MP-es főérzékelőt, egy 48 MP-es széles látószögű érzékelőt és egy 48 MP-es teleobjektívet, periszkóp stílusú zoomobjektívvel, ami 120-szoros nagyítási lehetőséget ígér.

A kamerakidudorodáson van egy kis képernyő is, amelynek a feladata a főképernyő tükrözése, és a célja, hogy megkönnyítse a szelfik készítését az erősebb hátoldali kamerák bevetésével. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy ezt a megoldást már láthattuk pár éve a Meizu Pro 7-nél is.

© Tech Buff

A videóból, amelyben egy fehér és egy fekete színű modell látható, egyéb specifikációk is kiderülnek. Ezek nagy része megegyezik a Xiaomi Mi 11-ével, kivéve a nagyobb akkumulátort, az IP68 por- és vízállóságot, valamint a 67 W-os gyors vezetékes és vezeték nélküli töltés támogatását. Jelenleg még nem tudni, mikor jelenti be a Xiaomi ezt a telefont, de miután a YouTube-videón már a kész termék látható, valószínűleg nem kell túl sokáig várni rá. Bár egy ilyesfajta videó eredetisége sosem mondható százszázalékosnak (kivéve, ha a gyártó teszi fel), a hírt megosztó XDA Developers szerint több részlet is arra utal, hogy nincs miért kételkednünk.

