Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak az appal.

A Google új funkciókkal bővíti népszerű térképszolgáltatását, hogy még egyszerűbb dolga legyen a felhasználóknak. A fejlesztés eredményeként parkolójegyet és a tömegközlekedéshez szükséges menetjegyet is meg lehet majd váltani az alkalmazásban.

A Google ezt úgy éri el, hogy két, parkoláshoz kitalált app felületét is beépíti a szoftverbe, így a felhasználók a Mapsen keresztül is elérhetik azok bizonyos szolgáltatásait. Hasonlóan működik majd a menetjegyek megvásárlása is. Az új funkciók esetében közös, hogy a vásárlók minden esetben digitális jegyet kapnak a pénzükért. Ezeket az arra alkalmas leolvasóval lehet hitelesíteni.

A Google az utóbbi időben rengeteg hasznos eszközzel bővítette a Térképet, melyek nagyobb része az ingázók és a tömegközlekedők dolgát segíti. Ezek a fejlesztések egyelőre azonban csak a tengerentúlon vehetők igénybe, ahogy a most bejelentett újdonságok is: a menetjegy és a parkolójegy vásárlását most még csak az amerikai területeken élők próbálhatják ki, ott viszont elég sok helyen.

A cég azt nem közölte, hogy a fejlesztéseket más piacokon is elérhetővé teszi-e.

