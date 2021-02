Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Padlón a világhírű német söripar, ahol egyre több cég került a fizetésképtelenség határára. Állami segítségben bíznak.","shortLead":"Padlón a világhírű német söripar, ahol egyre több cég került a fizetésképtelenség határára. Állami segítségben bíznak.","id":"20210223_Annyira_nem_tudjak_eladni_a_sort_a_nemetek_hogy_tobb_millio_euro_erteku_nedut_kellett_kionteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b156614-fbb1-4799-bd54-f04b990797e9","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_Annyira_nem_tudjak_eladni_a_sort_a_nemetek_hogy_tobb_millio_euro_erteku_nedut_kellett_kionteni","timestamp":"2021. február. 23. 13:46","title":"Annyira nem tudják eladni a sört a németek, hogy több millió euró értékű nedűt kellett kiönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","shortLead":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","id":"20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87442fef-05a0-4661-bb80-31d490e512f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 22. 21:06","title":"Rakétákkal támadták a bagdadi amerikai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","shortLead":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","id":"20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c776912-324f-4ac1-92eb-7c0fd93f613f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","timestamp":"2021. február. 23. 10:31","title":"Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi korábban óvodáskorú öccsével is fajtalankodott. Akkor fogták el, amikor visszatért a családjához.","shortLead":"A férfi korábban óvodáskorú öccsével is fajtalankodott. Akkor fogták el, amikor visszatért a családjához.","id":"20210222_Elfogtak_pedofil_Sarkeresztur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b875b6-3c3d-48ea-afe2-235b46155801","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Elfogtak_pedofil_Sarkeresztur","timestamp":"2021. február. 22. 09:24","title":"Elfogták a hétéves kislányát megrontó sárkeresztúri férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan koronavírusra, illetve most már az is, hogy ki szerzett védettséget vakcinával.","shortLead":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan...","id":"20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37533310-5d7b-4990-a5e6-7260c4d3b944","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","timestamp":"2021. február. 23. 12:33","title":"Magyar fejlesztők megcsinálták a mindentudó Covid-útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz állítólagos vakcináért és egy fertőtlenítésért cserébe fizessen ki 5 millió forintot.","shortLead":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz...","id":"20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1792c764-4029-4d32-a38b-9a5639e18cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","timestamp":"2021. február. 22. 18:02","title":"Vakcinát ígért egy csaló, börtönbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","shortLead":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","id":"20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ba4109-28a1-4568-b57d-de70a2974113","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 23. 06:41","title":"800 lóerős lett a BMW X6 M divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]