Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","shortLead":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","id":"20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760d5ee-619e-406f-a4e6-831b7ee97a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 14:03","title":"4K-ban nézhet körül a Marsnak azon a részén, ahol a Perseverance landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA korábbi Mars-járói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt használja.","shortLead":"A NASA korábbi Mars-járói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt...","id":"20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc9f601-6155-4823-9809-4e6899699042","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2021. február. 23. 11:03","title":"Linuxot vitt a Marsra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","shortLead":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","id":"20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1309425-6f53-49ad-9955-8b24b3b526bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","timestamp":"2021. február. 24. 12:40","title":"Van autója? Akkor ön is figyelje a postaládát, fontos levél érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb sorozatterv-seregszemléjén. Krigler Gábor, az HBO korábbi kreatív producere immár saját cégével vesz részt az eseményen, amelyen egy nyolcvanas években, a Balatonnál játszódó történelmi thrillerrel mutatkoznak be. Mi szülte a sorozat ötletét, és miért Enyedi Ildikót kérték fel a rendezésre? Hogyan hatott a járvány a sorozatgyártásra, kipukkad-e valaha a sorozatlufi, és mi a helyzet a Bridgertonnal? Interjú Krigler Gáborral, és Krigler-Tóth Emőkével, a Joyrider alapítóival. ","shortLead":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb...","id":"20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ae1419-4a8e-4c7f-8165-2e9f5f18ec8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","timestamp":"2021. február. 23. 20:00","title":"„Az érdekelt, hogy a Stasi-ügynök fejében legyünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dragomán György megvédte a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos véleményéért hevesen támadott író-költőt.\r

\r

","shortLead":"Dragomán György megvédte a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos véleményéért hevesen támadott író-költőt.\r

\r

","id":"20210224_Dragoman_Toth_Kriszta_szivugye_az_olvaso_gyerekek_nevelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4a17df-c6d9-4162-becc-78e35c95fc30","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Dragoman_Toth_Kriszta_szivugye_az_olvaso_gyerekek_nevelese","timestamp":"2021. február. 24. 13:05","title":"Dragomán: Tóth Kriszta szívügye az olvasó gyerekek nevelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","shortLead":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","id":"20210222_orban_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac1efc8-4508-4f73-8768-cf288cc45dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_orban_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 22. 21:30","title":"Orbán megmutatta, miket pipált be a nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]