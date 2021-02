Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b964ca-5c64-4e19-8aed-02d54e597c39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"2018-ban eldőlt, hogy a GE-ből való kiválás után, önálló cégcsoportként folytatódhat a több mint 120 éves Tungsram sikertörténete. Persze a nagy, amerikai székhelyű multitól való elválás nagyon komoly feladatot jelentett több területen is, ezek közé tartozott a vállalat informatikai rendszerének leválasztása, új alapokra helyezése is, méghozzá oly módon, hogy a megszerzett tudásból, értékből és persze az adatokból ne vesszen el semmi. ","shortLead":"2018-ban eldőlt, hogy a GE-ből való kiválás után, önálló cégcsoportként folytatódhat a több mint 120 éves Tungsram...","id":"invitech_20210218_Amerikabol_jottunk_egy_magyar_ceg_segitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b964ca-5c64-4e19-8aed-02d54e597c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11244d-7f9a-4b91-9f65-9fe35f35d00d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210218_Amerikabol_jottunk_egy_magyar_ceg_segitett","timestamp":"2021. február. 23. 15:30","title":"Amerikából jöttünk, egy magyar cég segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram a jövőben aktívan is kiveszi a részét abból, hogy az evészavarral küzdő felhasználók megfelelő segítséget kapjanak. Az újdonság egyelőre csak néhány országban elérhető.","shortLead":"Az Instagram a jövőben aktívan is kiveszi a részét abból, hogy az evészavarral küzdő felhasználók megfelelő segítséget...","id":"20210223_instagram_eveszavar_segitseg_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f90e8e-a574-40d7-be04-fb366ec7cea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_instagram_eveszavar_segitseg_tamogatas","timestamp":"2021. február. 23. 15:03","title":"Segítő kezet nyújt az Instagram az evészavarokkal küzdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete azonban még igen.","shortLead":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete...","id":"20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9850493-3580-46b0-b56a-1d9e90d3220f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","timestamp":"2021. február. 24. 15:20","title":"Koronavírussal került kórházba Bányai Gábor fideszes parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis kért, és kapott.","shortLead":"Andrej Babis kért, és kapott.","id":"20210223_vakcina_ajandek_izrael_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5b1c34-43e9-4dd5-b6f2-4b5627c7075c","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_vakcina_ajandek_izrael_csehorszag","timestamp":"2021. február. 23. 20:24","title":"Ötezer adag Moderna-vakcinával lepte meg Izrael Csehországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de a használata is egyszerűbbé válhat.","shortLead":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de...","id":"20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d75f8-b632-4300-840e-3bfe815686ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"Új virtuálisvalóság-szemüveget készít a Sony a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak hasonlít mára már klasszikussá vált bon mot-jához. Vélemény.","shortLead":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak...","id":"20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe18938-e5d9-4dfe-9b22-7202c0b764f0","keywords":null,"link":"/360/20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","timestamp":"2021. február. 23. 14:00","title":"Révész Sándor: Orbán veszíteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","shortLead":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","id":"20210223_median_atlag_kereset_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2961f-a418-48f6-8228-c3f2fa0c8e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_median_atlag_kereset_fizetes","timestamp":"2021. február. 23. 13:11","title":"75 ezer forinttal alacsonyabb a mediánbér az átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]