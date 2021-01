Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az Emmi volt vezetőjét november elején választották püspökké és január végén iktatják be hivatalába. Távozása egyelőre nem kis fejtörést okoz a Fidesz elnökének.","shortLead":"Az Emmi volt vezetőjét november elején választották püspökké és január végén iktatják be hivatalába. Távozása egyelőre...","id":"20210107_Lemondott_a_Fidesz_alapitvanyanak_vezeteserol_Balog_Zoltan__egyelore_nem_talaljak_az_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504180a-ff63-426c-a62a-ba9706bf73d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Lemondott_a_Fidesz_alapitvanyanak_vezeteserol_Balog_Zoltan__egyelore_nem_talaljak_az_utodjat","timestamp":"2021. január. 07. 20:10","title":"Lemondott a Fidesz alapítványának vezetéséről Balog Zoltán – egyelőre nem találják az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett most már határozatlan időre szól.

","shortLead":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett...","id":"20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e95c41-fe96-443d-bbec-529c81027ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 07. 17:09","title":"Nem engedik vissza Donald Trumpot a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","shortLead":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","id":"20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bfaef6-11c4-4485-9af8-0a24f23703d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","timestamp":"2021. január. 08. 08:08","title":"Meghalt egy rendőr, aki a capitoliumi zavargásokban sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald Trump, és ők hallgattak rá. Az eredmény megdöbbentő látvány volt, ahogy a kongresszusi rendőrség sorait félresöpörve a Trump melletti tüntetők betörtek a Capitolium épületébe, ahonnan ki kellett menekíteni a képviselőket és a szenátorokat. A példátlan szerdai események még nem tudni, milyen nyomot hagynak az amerikai demokrácián, politikán és a republikánus párton.","shortLead":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald...","id":"20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034944c-e503-49b2-b5aa-b005d091a523","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","timestamp":"2021. január. 07. 07:15","title":" A nap, amelyet Amerika sosem feledhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29051b74-ef01-442c-8e63-bb1ac24b907d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","timestamp":"2021. január. 08. 05:07","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A Szájer József brüsszeli kalandját megörökítő címlapunkat ismerték el a legtalálóbbnak olvasóink a 2020 legjobb HVG-címlapjáról tartott szavazáson.","shortLead":" A Szájer József brüsszeli kalandját megörökítő címlapunkat ismerték el a legtalálóbbnak olvasóink a 2020 legjobb...","id":"20210108_Alszent_Jozsef_2020_HVG_cimlap_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53bc92-5c1f-4626-a918-63779758190f","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Alszent_Jozsef_2020_HVG_cimlap_szavazas","timestamp":"2021. január. 08. 10:10","title":"Álszent József mindent vitt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","id":"20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009d694-fba8-45f1-80e7-27df16beed84","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","timestamp":"2021. január. 08. 13:49","title":"Spórolni kényszerül az FKF Zrt., leszerelik a fővárosi kukák harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]