Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta meg a szabadság, a jogok értékét - és ezt képviseli politikusként is.","shortLead":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta...","id":"202108_piri_kati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655a9902-c19b-4aca-b48b-640845dea2a9","keywords":null,"link":"/360/202108_piri_kati","timestamp":"2021. február. 28. 13:30","title":"Piri Kati, holland EP-képviselő: Hollandul gondolkodom, magyarul érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9367e17f-114d-4731-b90a-a5fc59f75e56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A londoni minilakást 115 ezer fontért adták el nemrég, a Glasgow-i lakást havi 500 fontért kínálják. A tweetelők szerint ez rablás.","shortLead":"A londoni minilakást 115 ezer fontért adták el nemrég, a Glasgow-i lakást havi 500 fontért kínálják. A tweetelők...","id":"20210228_glasgow_london_lakas_berles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9367e17f-114d-4731-b90a-a5fc59f75e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0252df2c-6645-4486-85f1-2e31727e25e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210228_glasgow_london_lakas_berles","timestamp":"2021. február. 28. 10:12","title":"Az ágy a sütőtől egy méterre található – forrnak az indulatok két lakás miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","shortLead":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","id":"20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1351ca-d0b4-4d01-808d-7e961a8c5d60","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 28. 21:09","title":"Egy Moszkvához közeli börtönbe szállították Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","shortLead":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","id":"20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9356f-17d8-4cd1-9eab-5d9d152464fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","timestamp":"2021. február. 27. 10:04","title":"Késelés történt az éjjel Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes lezárás kezdődik vasárnap reggel.","shortLead":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes...","id":"20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7c8a1-727c-467c-ba79-1f1ea0851b22","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","timestamp":"2021. február. 27. 15:45","title":"Egy vírusos eset miatt lezárják a kétmilliós új-zélandi Aucklandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]