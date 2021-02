Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása – mutatnak rá svájci és holland tudósok.","shortLead":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása –...","id":"20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7184052a-347a-4d27-93ca-f89adfd1553a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","timestamp":"2021. február. 23. 13:30","title":"Bizonyították, amit mindig is éreztünk: hedonizmus nélkül nincs boldogság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","shortLead":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","id":"20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ddc26-b88d-44f7-8a70-5d2cf8d01780","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","timestamp":"2021. február. 23. 09:52","title":"Vidnyánszky: Az SZFE felmondó tanárai a leggonoszabbul jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik, így az illegális kereskedők is azonnal lebuknának.","shortLead":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik...","id":"20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b11a3-f175-4225-93e8-6f48e34320b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","timestamp":"2021. február. 22. 16:03","title":"DNS-adatbázissal buktatná le Ausztrália az illegális állatkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak egy politikus elutasítottsága jelentős. ","shortLead":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak...","id":"20210224_Median_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ce949-2ed5-4e5d-9b0f-44c124aa998a","keywords":null,"link":"/360/20210224_Median_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"Medián: Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy miatt több millió háztartásban napokig szünetelt az áramszolgáltatás. Joe Biden elnök a hétvégén katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texas államot.","shortLead":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy...","id":"20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8128307f-714f-43f0-aebd-21509bda0fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 22. 12:42","title":"Napi ezerdolláros villanyszámlák Texasban a szokatlan hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök kijelzőjén is meg tudja jeleníteni a 4K-s videókat.","shortLead":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök...","id":"20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8196f4-7b73-4ff9-bd49-5b1a0f3abec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. február. 22. 19:03","title":"Érdemes megnyitni az androidos YouTube-ot, jött bele egy látványos újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]