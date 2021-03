Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcina politika mellett,mert különben veszélybe kerülnek az eddigi eredmények. Erre figyelmeztet az amerikai kézben lévő Politico hírportál európai kiadása.","shortLead":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcina politika mellett,mert különben veszélybe kerülnek az eddigi...","id":"20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9e3599-385e-4967-94c1-8d8206b71b82","keywords":null,"link":"/360/20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","timestamp":"2021. március. 10. 07:22","title":"Politico: Nem inoghat meg az EU oltási stratégiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten vásárolt termékeket a vevőknek. Mások úgy értelmezik, hogy ezt lehet. Biztos, hogy a kormányrendelet nem egyértelmű, a kormány pedig nem ad egyértelmű választ.","shortLead":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten...","id":"20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd3c31a-a59e-4be5-b208-7ff3849c89f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 09. 14:00","title":"Most akkor átadhatják-e a boltnál az online rendelt árut vagy sem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","shortLead":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","id":"20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b07d5e6-b2ff-4542-98ee-ef0544beee85","keywords":null,"link":"/sport/20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","timestamp":"2021. március. 09. 15:19","title":"Úgy tűnik, nem lesznek külföldi nézők az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán sokat róla. Vagy önnél máshogy van ez, és igazi szakértője a saját háza tetőjének? És másokénak? Töltse ki a tesztünket, és ha szeretne kérdezni, azt is megteheti!","shortLead":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán...","id":"20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6dfc90-a944-43e7-bfab-e4e58b1ed1b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","timestamp":"2021. március. 09. 12:27","title":"Teszt: Ön mennyit tud arról, hogy milyen tető alatt él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","shortLead":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","id":"20210308_brfk_nonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcaada3-3eb9-4cef-b8a4-6b6f93bdf0c9","keywords":null,"link":"/elet/20210308_brfk_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 14:05","title":"Módosította nőnapi üzenetét a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO közleményében.","shortLead":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO...","id":"20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4133-02f1-4291-b37c-d087185d6970","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","timestamp":"2021. március. 09. 10:08","title":"Influenzaszerű megbetegedés oltás után? A WHO szerint ez normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben.","shortLead":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi...","id":"20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeb46fd-7700-42ed-b028-3e71840156a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","timestamp":"2021. március. 08. 14:26","title":"Elkészült a Vígszínház etikai kódexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]