[{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia partnerekkel is tárgyalnak.\r

\r

","shortLead":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia...","id":"20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6809c4a-a050-497c-95e0-e4f8b2c14140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","timestamp":"2021. március. 09. 22:10","title":"Szerződést kötöttek a Szputnyik V vakcina olaszországi gyártásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint egyelőre nem tudni, hogy kialakulnak-e még új, veszélyesebb vírusmutációk.","shortLead":"A német kancellár szerint egyelőre nem tudni, hogy kialakulnak-e még új, veszélyesebb vírusmutációk.","id":"20210311_Angela_Merkel_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22e628a-f36c-4c1f-95d5-bbf8955f85e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Angela_Merkel_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 11. 07:27","title":"Angela Merkel: Hátra van még három-négy nehéz hónap a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez jutni – állapítja meg a Bloomberg, amely szerint mindennek elsősorban a szegények isszák meg a levét","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez...","id":"20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab2a145-1907-41b8-ae01-612e4f7014d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","timestamp":"2021. március. 10. 15:21","title":"Az élelmiszerárak világszerte gyorsabban nőnek, mint az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha öt percekkel rövidebbnek írtak be műsorokat, nem fejtették ki, mi lesz egy korábbi műsor ismétlésében, és nem fenntartható az az üzleti terv, amivel húsz éve működnek. ","shortLead":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha...","id":"20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1410f7-1e98-4aca-beee-5bd0e4cdd0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Arató András a Klubrádiót sújtó újabb ítéletről: “Rendkívül erőltetett, végtelenül aljas és gyáva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"911 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen, ekkorát még sosem nőtt a számuk egy nap alatt.","shortLead":"911 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen, ekkorát még sosem nőtt a számuk egy nap alatt.","id":"20210311_koronavirus_covid_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8afad2-c3c4-4724-8eca-913fe94a2bff","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_covid_jarvany","timestamp":"2021. március. 11. 09:16","title":"Csúcson az új fertőzöttek és a lélegeztetőgépen lévők száma, 172 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta Révész Attila, miért kérte a focistafeleségeket, hogy éjjel ők keljenek fel a gyerekekhez.","shortLead":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta...","id":"20210310_kisvarda_focista_felesegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d0ca63-3a87-439c-8113-07c7118d4052","keywords":null,"link":"/elet/20210310_kisvarda_focista_felesegek","timestamp":"2021. március. 10. 08:54","title":"Elmagyarázta a kisvárdai sportigazgató: azért a focistafeleségek keljenek fel a gyerekhez, mert nekik van sok szabadidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]