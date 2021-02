Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","shortLead":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","id":"20210209_Athen_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0db6be-812d-477c-ba2f-9d2248689023","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Athen_karanten_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 20:38","title":"Athén térségét teljes karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves egyetemista tavaly lett öngyilkos, szülei most perelnek. ","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves...","id":"20210209_Robinhood_Kearns_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8373d-6c3f-498a-a39f-0b417757ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Robinhood_Kearns_per","timestamp":"2021. február. 09. 13:50","title":"Beperli a tőzsdeappot a család, miután fiuk feltehetően egy téves adat miatt lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla semmit. A nagyvilág viszont mindent tudni akart a 120 éve elhunyt maestróról.","shortLead":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla...","id":"202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff829713-d4a4-4d40-b6f9-46a4435badc8","keywords":null,"link":"/360/202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","timestamp":"2021. február. 09. 17:00","title":"A népszerűség és a hatalom felülírta Verdi puritán végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna...","id":"20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f2dbb6-3439-4c7e-8f47-8b0e9c141486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","timestamp":"2021. február. 09. 17:31","title":"Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","shortLead":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","id":"20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c33c-42e3-48bc-9410-00c2d68c9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","timestamp":"2021. február. 09. 14:47","title":"2,5 milliárdba kerül, hogy legyen a Puskás stadionban fű, fény, biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen a klímaváltozást megállító bűvös technológia.","shortLead":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen...","id":"20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ae9e1-4836-4df1-9230-a091cf6ce101","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","timestamp":"2021. február. 08. 20:03","title":"Bárki jelentkezhet: 100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk, hogy kivonjuk a légkörből a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez. Gulyás szerint nem történt ilyen. Bánki Erik egy nappal korábban viszont úgy fogalmazott: túl átláthatóak vagyunk.","shortLead":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások...","id":"20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8fa180-61c8-4975-b91f-dd4d2c20b7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","timestamp":"2021. február. 09. 12:14","title":"Gulyás szerint álhír, hogy Brüsszel a közbeszerzési törvény módosítását kérte a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]