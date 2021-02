Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.

Saját koronavírus-vakcinát fejlesztettek kubai tudósok; az oltóanyagot Sovereign 2-nek nevezik a kutatók, és már két klinikai teszten is sikerrel teljesített. A vakcinát rövidesen a harmadik (befejező) fázisban is vizsgálni kezdik, összesen több mint 150 ezer önkéntes bevonásával – derül ki a New York Times írásából.

Azt nem közölték, hogy az oltóanyag pontosan hány százalékos hatásfokkal rendelkezik, mert a kubaiak előbb szeretnék, ha a teljes vizsgálati fázis lezárulna. Azt ugyanakkor megosztották, hogy az oltóanyag tartalmazza a vírus egy részét, emellett kéthetes különbségekkel három dózist kell beadni belőle a páciensnek.

Kuba szerint az oltóanyag biztonságos és csak nagyon kevés mellékhatást képes okozni, ami fontos kritérium volt, hogy a vakcina a harmadik vizsgálati fázisba is eljusson. A termék előnye, hogy nem kell mélyhűtőben tárolni. Az viszont nem derült ki, hogy az oltóanyag az új variánsokkal szemben is véd-e, melyek egyikét már Kubában is azonosították.

A kubai kormány rendkívül optimista az oltóanyaggal kapcsolatban: abban bíznak, hogy ha a vakcina zöld utat kap, akár évi 100 millió adagot is le tudnak belőle gyártani. Emellett az is felmerült, hogy az oltóanyagot a szigeten belül, a turisták körében is terjesszék. Utóbbi nem titkolt célja a turizmus újraindítása.

Kuba az eltelt években kimondottan sok vakcinát állított elő, emellett legalább 30-féle oltóanyagot exportál a világ más részeire. A kubai tudósok munkáját máshol is elismerik, csak 2019-ben több mint 5,4 milliárd dollárt keresett azon a szigetország, hogy orvosait más nemzeteknek “kölcsönadta”. Kuba biotechnológia szempontjából is igen fejlett országnak számít, ami részben a néhai elnök, Fidel Castro érdeme: a kommunista politikusnak fontos célkitűzése volt, hogy a sziget minden tekintetben önálló egységként működjön, függetlenítve magát többek közt az Egyesült Államoktól is.

