Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel. „A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját" – elhunyt Gonda János 2021. március. 10. 18:00 A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek az ingatlanárak – magyarázta Novák Katalin. Arról is beszélt, hogy ugyan két hónap alatt 1400-zal kevesebb gyerek született, mint egy évvel korábban, nincs jele annak, hogy a családok lemondtak volna a gyerekvállalási terveikről. Novák Katalin: Biztosan növelte az ingatlanárakat a csok is, de nem tudjuk, mennyivel 2021. március. 11. 08:37 „A pokol januárban kezdődött" – mondta a csehországi Szokolov kórházának egyik főorvosa a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, miután országát különösen keményen sújtja a koronajárvány. Cseh főorvos: „Naponta döntünk arról, hogy ki kapjon esélyt a túlélésre" 2021. március. 11. 07:35 Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság. Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok 2021. március. 11. 15:50

A Liverpool kettős győzelemmel búcsúztatta az RB Leipziget a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Paris Saint-Germainnek hazai pályán bőven elég volt az 1-1-es döntetlen is a továbbjutáshoz a Barcelonával szemben. Elbúcsúztak a magyarok és Messiék a BL-től 2021. március. 10. 23:24