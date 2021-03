Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyvezetője azt állítja, még legalább két hónapot várni kell, hogy a magáncég is megkezdhesse a vakcinabeadást.","shortLead":"Az ügyvezetője azt állítja, még legalább két hónapot várni kell, hogy a magáncég is megkezdhesse a vakcinabeadást.","id":"20210319_nemzetkozi_oltokozpont_koronavirus_jarvany_fovarosi_kormanyhivatal_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f263c75f-3c04-4129-9cbc-506fdf5a7709","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_nemzetkozi_oltokozpont_koronavirus_jarvany_fovarosi_kormanyhivatal_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. március. 19. 13:05","title":"Továbbra is oltást ígér a magáncég, amely ellen vizsgálatot folytat a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét állítás vérzett el a tényellenőrzésen.","shortLead":"Hét állítás vérzett el a tényellenőrzésen.","id":"20210319_alhir_godeny_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fffa8b3-dba4-4263-9a5f-4703c9ef01f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_alhir_godeny_facebook","timestamp":"2021. március. 19. 20:06","title":"Álhírnek jelölte Gődény egyik posztját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","shortLead":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","id":"20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27612e05-f6b2-41d9-96bc-f529b33208c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","timestamp":"2021. március. 19. 11:45","title":"Vírusszűrő is van az újfajta BKV-buszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is, amelyben Antall György és üzlettársai bizonyos jelek szerint tulajdonosi szerepre készülnek.","shortLead":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is...","id":"202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc27b2c-b6dd-4db2-914d-34445459f02d","keywords":null,"link":"/360/202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:00","title":"Antall József fia Gundel-Takács Gáborral vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","id":"20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48a51e4-5066-4737-b660-04022cad9373","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","timestamp":"2021. március. 19. 07:39","title":"A Covid hosszú távú hatásait kezelő ambulanciát nyit gyerekeknek a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai pártcsalád útjai, ebben szinte minden szereplő és lap egyetért. ","shortLead":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai...","id":"20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4391b5-0105-4640-9cb8-d66418a769ff","keywords":null,"link":"/360/20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Így reagál a nemzetközi politika és a sajtó a Fidesz és a Néppárt szakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már most 10-15 százalékkal többe kerülnek a füstölt hústermékek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Már most 10-15 százalékkal többe kerülnek a füstölt hústermékek, mint tavaly ilyenkor.","id":"20210319_husvet_sonka_aremelkedes_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588318b-cb85-411e-8cb0-426cdc46f14d","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_husvet_sonka_aremelkedes_dragulas","timestamp":"2021. március. 19. 06:57","title":"A következő két hétben is drágul majd a sonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi és környezeti károkért felelősek, a The Guardian most olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a nagy olajcégeknél akkor ezt már évtizedek óta titkolták.","shortLead":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi...","id":"20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ea8202-26d4-4a6e-b1ff-7a29003cfc07","keywords":null,"link":"/zhvg/20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","timestamp":"2021. március. 18. 17:41","title":"Sokkal régebb óta tudták olajcégek, hogy tevékenységük káros az egészségre, minthogy azt a tudomány bebizonyította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]