[{"available":true,"c_guid":"499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint a készülék még idén az első vásárlók kezébe kerülhet.","shortLead":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint...","id":"20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9f41-97d8-43dc-b4c1-172a788f2b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 23. 07:03","title":"Az egy dolog, hogy összehajtható telefont ad ki a Samsung, na de még milyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","shortLead":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","id":"20210323_milak_kristof_uszo_ob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b85267-1d3a-42da-a141-099d28a0d8a6","keywords":null,"link":"/sport/20210323_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2021. március. 23. 19:47","title":"Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","shortLead":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","id":"20210323_pompeji_vezuv_kitorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deabd3f-d85d-4db2-99da-8fb6f778add2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_pompeji_vezuv_kitorese","timestamp":"2021. március. 23. 20:03","title":"15 perc alatt végzett a Vezúv Pompeji lakóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. 