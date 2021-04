Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","shortLead":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","id":"20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3849726-38fe-44b1-a72e-37fe4cb226d2","keywords":null,"link":"/kultura/20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","timestamp":"2021. április. 07. 12:57","title":"Életrajzi könyv jelenik meg Aviciiről novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és a kriptovaluták árfolyamának szárnyalása új spekulációs lufit fújt fel a digitális javakhoz kapcsolt tokenek (NFT) alakjában.\r

","shortLead":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és...","id":"202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22050c39-155d-4d20-8d16-3e01c54d3dce","keywords":null,"link":"/360/202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","timestamp":"2021. április. 05. 19:00","title":"Hány millió dollárt adna azért, hogy magáénak mondhassa azt, ami ingyen mindenkié?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c425098-fa07-40d8-bfee-4be85e32a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","timestamp":"2021. április. 07. 13:27","title":"A magyar gazdaság újabb és újabb részei szerveződnek ki a Fidesz holdudvarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","shortLead":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","id":"20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6930b46-3bc1-4b0c-926e-27d3c751be68","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","timestamp":"2021. április. 06. 14:56","title":"Ákos: Csókoltatom azokat, akik szerint nincs Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és 2021-re újabb rekordot várnak.","shortLead":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és...","id":"20210406_Diakhitel_valsag_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3107a2b-413a-4a5f-b45c-a69f35e79b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Diakhitel_valsag_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 05:16","title":"Minden korábbinál több Diákhitelt vettek fel a válság kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni, hogy saját ellenakciót indított.","shortLead":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni...","id":"20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d37c71-169a-4063-ba79-431b64a43279","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","timestamp":"2021. április. 07. 13:20","title":"Felháborodott az ebédelő mentősök feljelentésén, ingyengíroszt ad minden mentősnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]