Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint nyolcvan szalmonellás gyereket ápoltak két debreceni kórházban, de kétharmaduk most már otthon lábadozik.","shortLead":"Több mint nyolcvan szalmonellás gyereket ápoltak két debreceni kórházban, de kétharmaduk most már otthon lábadozik.","id":"20190926_szalmonella_fertozes_debrecen_hajdusamson_iskola_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5af26b3-513e-4009-b585-14170ccb96d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_szalmonella_fertozes_debrecen_hajdusamson_iskola_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:05","title":"Szalmonellafertőzés: a hajdúsámsoni gyerekek nagy része hazatérhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","shortLead":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","id":"20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c75ab-aef4-4985-8dd0-7ba0e726534e","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:55","title":"Jó a helyzet az ingatlanpiacon, Mészárosék érdekeltsége most vár nagy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak egy sci-fi regényben. Az új szolgáltatás 2020-ban indul, és nagyon más lesz.","shortLead":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak...","id":"20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec1ae2-a926-4219-a54b-78cdf6c6a7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:33","title":"Indul a Facebook 2.0, amibe szó szerint beléphetnek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","shortLead":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","id":"20190925_Aston_Martin_DBX","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541fca64-da87-4d1a-a2bc-a1d59d72d83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Aston_Martin_DBX","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:51","title":"550 lóerővel üvölt majd az első Aston Martin szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","shortLead":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","id":"20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67f7f3-71b7-414f-8475-48948b250093","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki a 800 lóerő fölé húzott Lamborghini divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a száját nézze! Illetve... ","shortLead":"Csak a száját nézze! Illetve... ","id":"20190925_Parodia_Hever_Gabor_Leonardo_DiCaprio_csotores_szinkron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32f70d-d572-41e3-a2e7-62a81abe1ccd","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Parodia_Hever_Gabor_Leonardo_DiCaprio_csotores_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:46","title":"Egy zseniális paródiában Leonardo DiCaprio meséli el Hevér Gábor csőtörését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A teqballt népszerűsítik.","shortLead":"A teqballt népszerűsítik.","id":"20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0e194-77b8-4de0-ac3f-783f10d536d9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:21","title":"Budapestre jön Puyol és Cafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]