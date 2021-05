Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","shortLead":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","id":"20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0e962-dbee-44eb-9508-14dbf03ea698","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","timestamp":"2021. április. 30. 17:31","title":"Több mint 50 ezren követelik Jill Bidentől, hogy állítsa vissza a Fehér Ház rózsakertjének eredeti állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták alá a szolgálati munkaszerződést, azok csupán 1–3 havi bérüket kapják meg végkielégítésként.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták...","id":"20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e6b38-afbe-462f-87a0-ea79d28e0986","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","timestamp":"2021. április. 30. 14:07","title":"Egészségügyi dolgozók ezreit fosztották meg végkielégítésüktől, jogvédők és a MOK együtt segítenének nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar film születésének 120. évfordulóját országszerte. A hvg.hu összeállította a legfontosabb magyar filmek 30-as listáját.



","shortLead":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar...","id":"20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed23af2-64b8-4d05-8052-1db1bb1b1bac","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 30. 09:09","title":"Ma minden a magyar filmről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel negyedével több kondomot adtak el március 22. és április 18. között, mint 2020 hasonló időszakában.","shortLead":"Közel negyedével több kondomot adtak el március 22. és április 18. között, mint 2020 hasonló időszakában.","id":"20210430_ovszer_forgalom_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f57b4c-5694-401c-a5df-0869b20047a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_ovszer_forgalom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 18:53","title":"Ahogy lazítottak a korlátozásokon, kilőtt az óvszerek forgalma Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","shortLead":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","id":"20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413ec17f-cb20-408e-94b4-16ce8f9a0187","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Az Európai sajtódíj jelöltje a hvg.hu felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége szerint csak az uniós gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltottaknak jár automatikusan az utazási könnyítés. A magyar képviselők ezzel nem értettek egyet.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége szerint csak az uniós gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltottaknak...","id":"20210429_Az_EP_nem_tamogatja_a_keleti_vakcinakkal_beoltottak_utazasi_konnyiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6c0dff-5c8e-4264-9475-fda5169bdd2a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_Az_EP_nem_tamogatja_a_keleti_vakcinakkal_beoltottak_utazasi_konnyiteset","timestamp":"2021. április. 29. 10:29","title":"Az EP nem támogatja a keleti vakcinákkal beoltottak utazási könnyítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]