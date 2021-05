Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el, hogy felvásárlási egyelőre ugyan nincs, de aki felújítana, az legyen türelmes. Hőszigetelésnél például a korábbi 2-4 nap helyett 2-4 hét is kell, mire megérkezik az alapanyag. Közben a drágulás is jelentős.","shortLead":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el...","id":"20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7036b0ba-958e-4c69-a5b6-7a96d90c38b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","timestamp":"2021. május. 05. 12:42","title":"Hiányoznak az alapanyagok az építőiparban, heteket csúszik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","shortLead":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","id":"20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70460eed-e5ad-4c00-9d6a-7fb54899d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","timestamp":"2021. május. 05. 10:21","title":"Svájcból érkezik a 2000 lóerős legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális hímmel végeztek. Josef-Emanuel, Liechtenstein hercege állítólag 7 ezer eurót fizetett a vadászatért.","shortLead":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális...","id":"20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ee16ef-3714-4538-908f-7945fb5b937b","keywords":null,"link":"/elet/20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","timestamp":"2021. május. 05. 16:16","title":"Illegálisan lőhette ki az EU egyik legnagyobb medvéjét egy herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a","c_author":"Erik Tabery","category":"360","description":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell képviselnünk, írja véleménycikkében a Respekt cseh hetilap főszerkesztője, Erik Tabery.","shortLead":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell...","id":"20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db436a88-e757-4646-93be-c0747e5e8a68","keywords":null,"link":"/360/20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"Erik Tabery: Ha nem tartozunk a Nyugathoz, Moszkva vérszemet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől vasárnapig a Ferenc téren és az Ecseri úti metrómegállónál vesznek mintát.

","shortLead":"Péntektől vasárnapig a Ferenc téren és az Ecseri úti metrómegállónál vesznek mintát.

","id":"20210505_Ingyenes_teszt_Ferencvaros_diakok_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8da964a-15cc-4a9a-8a27-ff6ea97d93cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Ingyenes_teszt_Ferencvaros_diakok_onkormanyzat","timestamp":"2021. május. 05. 09:23","title":"Ingyenes tesztet biztosít a ferencvárosi diákoknak az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","shortLead":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","id":"20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa715c8-b554-47c2-9bfd-6bc64dd65a60","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","timestamp":"2021. május. 06. 09:29","title":"Egy várandós nő múmiáját rejtette az egyiptomi szarkofág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell a hátad mögé nézni.\"","shortLead":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell...","id":"20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188d120c-1e76-4980-a304-986ef57d5fed","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","timestamp":"2021. május. 04. 21:04","title":"A Jobbik frakciójába ült be a Momentum ifjúsági tagozatának egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]