Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b1983c-b27e-424f-a325-57cc616ec071","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első tapasztalatok alapján tetszik az állatoknak.","shortLead":"Az első tapasztalatok alapján tetszik az állatoknak.","id":"20200827_Orvosi_marihuanat_kapnak_a_stresszes_elefantok_a_varsoi_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b1983c-b27e-424f-a325-57cc616ec071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e361ae-5ca9-4e82-9ef7-e3652ba4cdf6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Orvosi_marihuanat_kapnak_a_stresszes_elefantok_a_varsoi_allatkertben","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:37","title":"Orvosi marihuánát kapnak a stresszes elefántok a varsói állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","shortLead":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","id":"20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c39b27-9c0d-4151-9982-c0108ebc0117","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:14","title":"Eltűnik a \"néger\" szó Agatha Christie Tíz kicsi négerének új francia fordításából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa7e457-8b09-430a-bc24-484b68af9518","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:27","title":"Fokozódik a járvány, lezárja határait Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","shortLead":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","id":"20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356cef9-bd21-403b-a298-ab1126953296","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Már 17 delfin pusztult el Mauritius partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon az expedíciókon, amiket a most 30 év börtönre ítélt férfi vezetett.","shortLead":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon...","id":"20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e736c3-05ac-449e-81e6-acd9d03c50da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:35","title":"30 év börtönre ítéltek egy hírhedt kongói orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]