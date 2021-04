Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"vilag","description":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára figyel, nem ok nélkül: az országban szinte példátlan állapotok uralkodnak, ha pedig nem sikerül gyorsan legyűrni a járványt, az az egész világra hatással lehet. ","shortLead":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára...","id":"20210427_india_covid_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b70d16c-9662-4b59-8e3c-286b016bc04b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_india_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 17:30","title":"India az összeomlás határán, rosszabb lehet a helyzet, mint amitől megrettent a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b5c04-33cd-408c-936f-b10112dd781a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","timestamp":"2021. április. 27. 09:21","title":"1000 kilométer egy töltéssel, ezt ígéri az új kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b015306f-4327-4995-990b-5b7459c7c0db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dalt egy parancsnok távozása után énekelték el.","shortLead":"A dalt egy parancsnok távozása után énekelték el.","id":"20210427_Video_bucsudal_indonez_tengeralattjaro_legenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b015306f-4327-4995-990b-5b7459c7c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b8111d-f1d5-4766-94e2-5cd8298de424","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Video_bucsudal_indonez_tengeralattjaro_legenyseg","timestamp":"2021. április. 27. 05:54","title":"Előkerült egy videó, amelyen búcsúdalt énekel az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró legénysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","shortLead":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","id":"20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32649850-9a5e-482c-8b20-790b86cb4c9b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","timestamp":"2021. április. 26. 17:45","title":"Az Országgyűlés alelnöke azzal intette helyre Kunhalmi Ágnest, hogy a kiabálás árnyalja a szépségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","shortLead":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1cfb23-d5e9-4d38-91ec-13d6c8baa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","timestamp":"2021. április. 26. 21:45","title":"Augusztus óta először nem volt halálos áldozata a járványnak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4088a1-67dd-4e9b-947e-ec08d37ed4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoomot is megihlette a Microsoft egyik korábbi ötlete, amellyel felhasználók tucatjait képes egy képernyőre rendezni videós híváskor.","shortLead":"A Zoomot is megihlette a Microsoft egyik korábbi ötlete, amellyel felhasználók tucatjait képes egy képernyőre rendezni...","id":"20210427_zoom_immersive_view_videohivas_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4088a1-67dd-4e9b-947e-ec08d37ed4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e4931c-f256-49fb-928b-f91c5bd4c2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_zoom_immersive_view_videohivas_videochat","timestamp":"2021. április. 27. 16:03","title":"25-en egy képen: látványos új funkció érkezett a Zoomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","shortLead":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","id":"20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ad07-ff88-4447-9dc9-20fddcd9bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"110 darab, eddig érintetlen sírt találtak Egyiptomban, a felfedezés több mint jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]