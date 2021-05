Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett benne.","shortLead":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett...","id":"20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109e818-a80f-4505-849a-cede8cb805b3","keywords":null,"link":"/sport/20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","timestamp":"2021. május. 05. 13:20","title":"Kvótafeketéző üzenete miatt rúgták ki a Herthától Jens Lehmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval bonyolultabb lehet, mint az Amazon alapítójáé, az viszont biztosra vehető, hogy MacKenzie Scotthoz hasonlóan Bill Gates volt felesége is jócskán szán a hirtelen érkező vagyonból jótékonyságra.","shortLead":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval...","id":"20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455cd6b2-bdb8-4625-8043-98dcbf7b9049","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","timestamp":"2021. május. 04. 17:55","title":"Bill és Melinda Gates válóperében 39 ezer milliárd forintnyi vagyon a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","shortLead":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","id":"20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc897593-e585-46ec-87d7-23c806f8d48c","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","timestamp":"2021. május. 05. 20:10","title":"A Magyarságkutató Intézet is megválik a bepanaszolt szegedi professzortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csaknem 5 ezerrel csökkent egy nap alatt.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csaknem 5 ezerrel csökkent egy nap alatt.","id":"20210505_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77798666-033e-4bb0-9cca-df5487c33bef","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 05. 09:31","title":"Koronavírus: 128 beteg meghalt, 1130 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","shortLead":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","id":"20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d006d5f-6966-4d00-bb47-accb5a42a597","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. május. 05. 07:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz „vallomást”, majd egy kávéházi asztalon „felejti”. A füzet pedig vándorol tovább Clare Pooley Őszinte szavak című regényében.","shortLead":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz...","id":"202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88231bf-e692-4566-baf0-2275dff3a3ac","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","timestamp":"2021. május. 04. 13:00","title":"Csodatévő jegyzetfüzet segít a lelki válságon Clare Pooley regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]