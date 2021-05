Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","shortLead":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","id":"20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f3d6ba-9a41-497d-a102-f9e6aa8d585c","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","timestamp":"2021. május. 16. 12:50","title":"Meghalt 23 évesen a fiú, aki 11 évesen Barack Obamával interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény, az oknyomozást sem megvető lap, a Sme pályafutása.","shortLead":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény...","id":"20210518_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9999d220-0fae-492c-8897-f97cd2469ba5","keywords":null,"link":"/360/20210518_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. május. 18. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Lehet szabad sajtótermékkel sikeresnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","shortLead":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","id":"20210517_india_fa_covid_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3f8370-4c90-4245-b6d1-18363018e382","keywords":null,"link":"/elet/20210517_india_fa_covid_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:59","title":"Fára költözött a covidos indiai fiú, hogy védje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb közösségek, iskolák is megemlékeztek erre és szolidaritásra szólítottak fel. Szivárványos molinó kerül Brüsszelben Szájer József \"ereszes\" háza mellé is.","shortLead":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb...","id":"20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6597250f-a2a8-415d-8f07-53800cbe87c3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","timestamp":"2021. május. 17. 18:18","title":"A homofóbia elleni kiállásra szólít fel az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen funkcióval még nem rendelkezik az Instagram.","shortLead":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen...","id":"20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cb9589-c381-46ad-a77d-c8c8348081a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","timestamp":"2021. május. 17. 10:33","title":"Nagyon rég várt funkció érkezhet hamarosan az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli-palesztin konfliktus miatt.

","shortLead":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai...","id":"20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fa9029-927b-40d7-9f64-50cbb2c48255","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","timestamp":"2021. május. 16. 12:34","title":"Rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós külügyminiszterek az izraeli-palesztin konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány...","id":"20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e395dfe-2507-4e68-9297-be2a219eb561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 17. 20:03","title":"Ha tényleg beüt a klímaváltozás, újra kell gondolni a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]