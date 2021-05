Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó rendszerét.","shortLead":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó...","id":"20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f28eaa-fdbb-4822-9c05-14fb8db0bac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","timestamp":"2021. május. 21. 10:33","title":"13 ezer órán át támadták a hackerek az új processzort, mégsem tudták feltörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot küldenek a vásárlóknak.","shortLead":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot...","id":"20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaf5486-2a4f-4a62-85d8-7089c4d86a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","timestamp":"2021. május. 21. 11:33","title":"PlayStation 5-öt rendelt a japán nő, két üveg ásványvizet kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak róla képet.","shortLead":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak...","id":"20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fea79e7-97e6-4cde-a63e-130d9ee2b486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 21. 13:23","title":"12,4 milliárd évre néztek vissza a tudósok, lefotóztak egy formálódó galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","shortLead":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","id":"20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1532a57-792f-483e-963d-8efca7632cdd","keywords":null,"link":"/elet/20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","timestamp":"2021. május. 21. 15:25","title":"Tévedésből amputálták egy beteg egészséges lábát egy ausztriai klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","shortLead":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","id":"20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e29d613-7145-43ea-95c8-4bb18f93f63e","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 13:52","title":"Müller: Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de a hitelmoratóriumot a nyár végéig meghosszabbítják, a további uniós vakcinabeszerzésből pedig kiszállunk – derült ki a kormányinfón. ","shortLead":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de...","id":"20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5ceeb2-10b4-43de-9156-1ce6241b6454","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. május. 20. 11:16","title":"Gulyás: keddtől változik az élet, holnap Orbán jelenti be a részleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőn és kedden tartottak nagyobb ellenőrzést a buszsávok használatával kapcsolatban.","shortLead":"Hétfőn és kedden tartottak nagyobb ellenőrzést a buszsávok használatával kapcsolatban.","id":"20210520_buszsav_parkolas_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07001873-fc4e-4248-a502-656c32fda1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_buszsav_parkolas_budapest","timestamp":"2021. május. 20. 20:56","title":"Két nap alatt 68 autóst büntettek a rendőrök buszsávban közlekedésért vagy ott parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]