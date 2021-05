Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff5753db-2ff0-4433-999d-a1eff7346a75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek arra biztatnak, hogy aki érzékeli magán a tüneteket, teszteltesse magát. ","shortLead":"A szakemberek arra biztatnak, hogy aki érzékeli magán a tüneteket, teszteltesse magát. ","id":"20210528_koronavirus_indiai_varians_mutacio_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5753db-2ff0-4433-999d-a1eff7346a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc928e-2bae-4494-81f9-475c5c0bc487","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_koronavirus_indiai_varians_mutacio_tunetek","timestamp":"2021. május. 28. 15:03","title":"Ezek a tünetek jelentkezhetnek, ha valaki elkapja a koronavírus indiai mutációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen, ahol egy természetvédő civil szervezet telepített be 26 fiatal és egészséges példányt egy védett területre az elszaporodás reményében. ","shortLead":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen...","id":"20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30e696-d7ba-45e1-96d5-47c4c1a283f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","timestamp":"2021. május. 29. 10:03","title":"3000 év után újra erszényes ördögök születtek Ausztráliában a vadonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","id":"20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a74aba-cb95-4f93-bf44-f41908ba1eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 21:56","title":"Boris Johnsonnak komoly aggályai vannak az emberi jogok és a sajtószabadság magyarországi helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik legmagasabb szintű emelkedést jegyezték fel – jelentette be az ország környezetvédelmi minisztériuma.","shortLead":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik...","id":"20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5080f31-9ae5-49be-b45c-a7237a7b0ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2021. május. 29. 14:03","title":"Kínában már készülődnek, mivel a partok mentén évente 3,4 millimétert emelkedik a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. 