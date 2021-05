A kínai Sinopharm-vakcináról tudományos lapban eddig nem jelent meg olyan kutatási eredmény, amelyből kiderült volna, hogy a klinikai vizsgálatok III. fázisában miként teljesít. Most a JAMA, vagyis az Amerikai Orvosi Kamara lapja publikált egy erről szóló tanulmányt.

A Bloomberg Quint beszámolója szerint

a vuhani koronavírus elleni védőoltás – amely a WIV04 vírustörzset tartalmazza – 72,8 százalékos, míg a pekingi – HB02 vírustörzset tartalmazó – 78,1 százalékos hatásosságú. Ez utóbbit használják Magyarországon is.

Mindez azt jelenti, hogy ilyen arányban védik a beoltottakat attól, hogy a megfertőződést tünetek kísérjék. Ezek az adatok nagyjából összhangban állnak azzal, amit korábban a kínai állami gyógyszergyártó cég is bejelentett.

© MTI / Vajda János

A kutatásban 40 832 fő vett részt az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Egyiptomban és Jordániában. Három csoportra osztották őket: vagy megkapták a vakcina mindkét dózisát – amelyek beadása között három hét telt el –, vagy placebót adtak be nekik. A kutatók azt találták, hogy

két héttel a második dózis beadása után a WIV04-gyel oltottak közül 26, a HB02-vel oltottak közül 21, míg a placebót kapók közül 95 főnél alakult ki tünetes fertőzés.

[Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki]

Az is kiderült, a résztvevők közül összesen 201 embernél tapasztaltak súlyos mellékhatást, a legtöbb mellékhatás azonban enyhe volt: a kar- és fejfájást jelentettek a résztvevők.

A lap ugyanakkor megjegyzi, az eredmény nem teljesen tükrözheti a valóságot, ugyanis:

a tesztben résztvevők 85 százaléka férfi volt,

a résztvevők kevesebb mint 2 százaléka volt 60 év feletti,

a legtöbben pedig egészségesek voltak.

Vagyis azt a mostani eredményből nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a nők, a valamilyen alapbetegségben szenvedők vagy a 60 évnél idősebbek esetében is ugyanilyen hatásos lenne a kínai vakcina. Emellett a tanulmány arra sem tért ki, hogy a koronavírus különböző mutációi ellen mekkora védelmet nyújthat a vakcina.

Magyarországon több százezer embert, főként időseket oltottak be a Sinopharm vakcinájával, amelynek vészhelyzeti alkalmazását ugyan engedélyezte az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ez azonban – írtuk az engedély kiadásakor – nem változtat azon, hogy még mindig nincs arról elég bizonyíték, mennyire hatásos a 60 év feletti korosztályban. A szervezet munkacsoportja (SAGE) korábban állásfoglalást tett közzé az oltóanyagról, miután áttanulmányozta a vakcináról rendelkezésre álló nyilvános adatokat. A dokumentum végén található összefoglalóban a készítők úgy fogalmaztak: a WHO szakértői nagyon bizonyosak abban, hogy a BBIBP-CorV vakcina (ez a Sinopharm hivatalos neve) hatásos a PCR-teszttel igazolt Covid–19 megelőzésében a 18–59 év közötti felnőtteknél, abban viszont már kevésbé, hogy náluk alacsony a súlyos mellékhatások kockázata. Ami a magyar oltási terv szempontjából aggasztó, hogy a WHO szakértői úgy fogalmaznak: alacsony mértékben bizonyosodtak meg arról, hogy a BBIBP-CorV oltás két dózisa hatásos (60 év feletti) idősebb felnőtteknél.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.