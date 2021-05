Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat ezeken a helyeken különösen fontos betartani.","shortLead":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat...","id":"20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbb30e-eb7a-4cfd-bb02-8f442c809764","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","timestamp":"2021. május. 24. 20:03","title":"Csinált egy játékot a MÁV, a böngészőjében ön is nyomozónak állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról.","shortLead":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról.","id":"20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d1d3a-cd38-4ec3-92d1-7a22e99e2d93","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","timestamp":"2021. május. 26. 13:05","title":"„Ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet?” – kérdezi Orbán Viktor a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","shortLead":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","id":"20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757cf4e-3792-4063-800f-a23e4139ee1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","timestamp":"2021. május. 25. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 850 lóerővel támad az új Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","shortLead":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","id":"20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f66c4-6e1e-433c-ad65-a9e75e4b0624","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","timestamp":"2021. május. 25. 10:15","title":"Barkácsolt fegyverekkel szerelkezik fel a mianmari ellenzék, polgárháborútól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet tagköztársaság hatóságai vasárnap hamis bombariadóval minszki kényszerleszállásra kényszerítették a Ryanair egyik gépét, hogy letartóztathassák a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset. Más szankciók is várnak a választási csalással vádolt fehérorosz államfőre, Aljakszandr Lukasenkára.","shortLead":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet...","id":"20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5ec406-0100-4748-9aee-abe35d4aa94d","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"Lukasenka most tényleg túllőtt a célon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","shortLead":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","id":"20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d791dc-6190-4f95-a4b1-324dafecf687","keywords":null,"link":"/360/20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","timestamp":"2021. május. 25. 13:00","title":"Volt honnan venni az ötletet a fehérorosz állami gépeltérítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","shortLead":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","id":"20210525_gazrobbanas_szentgotthard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3940905-a7cc-4fe3-9aab-60170042f533","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_gazrobbanas_szentgotthard","timestamp":"2021. május. 25. 11:22","title":"Gázrobbanás történt Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]